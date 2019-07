Der Erlebnispark Märchenwald in St. Georgen wurde vor 25 Jahren eröffnet. Zum Jubiläum lädt man am 1. August zu einem großen Fest.

Sieglinde und Walter Wrabl mit ihren Söhnen Mario und Michael. Sie haben Koch und Kellner gelernt und sind im elterlichen Betrieb beschäftigt © KK

Es war einmal ein junger Mann, der seine Eltern nach dem Wohnort von Hänsel und Gretel fragte. Diese Frage von Sohn Mario war der Auslöser für eine märchenhafte Geschichte, die Sieglinde und Walter Wrabl in St. Georgen ob Judenburg geschrieben haben. In diesem Jahr feiert der Märchenwald sein 25-Jahr-Jubiläum, der dazugehörige Gasthof Sonnenhof Schnitzelwirt besteht bereits seit 35 Jahren. „Ich habe mir meinen Traum erfüllen können“, spielt Initiatorin Sieglinde Wrabl auf die Arbeit mit Kindern und Familien an.



Aus den einstigen Stationen mit Holzfiguren wurden Märchenwesen, die auf Knopfdruck Geschichten erzählen. Insgesamt warten rund 130 Figuren auf mehr als 7000 Quadratmetern auf die kleinen und großen Besucher. Zudem gibt es einen Action-Funpark, das Fort Mauli mit Indianern und Cowboys und einiges mehr.



Sieglinde Wrabl erzählt: „Wir sind langsam gewachsen und immer dran geblieben“. So lässt man sich stets etwas Neues einfallen, aktuell zählt etwa das „Tempelräuber Lasergame“ zu den Neuheiten im Erlebnispark. Hierbei versperren Laserstrahlen den Weg zum Schatz, doch mit Schnelligkeit und Geschicklichkeit kann der Hindernis-Parcours überwunden werden. Ehemann Walter stand seiner Sieglinde stets zur Seite, ist ebenso im Betrieb tätig wie die Söhne Mario und Michael. Der Dritte im Bunde, Sohn Marco, arbeitet als selbstständiger Hypnosespezialist.