Mit Gemeinderäten, Vereinen und anderen Vertretern des Ortes gab es eine kleine Eröffnungsfeier © KK

Der Schock war groß: Im Mai des Vorjahres schloss in Oberzeiring der letzte Nahversorger. Nun gibt es Grund zur Freude: Seit einer Woche können im Kurort wieder Lebensmittel, Toilettenartikel und weitere Waren eingekauft werden. Michaela Moser eröffnete in der ehemaligen Spar-Filiale einen „Nah&Frisch“.



„Einiges wurde hergerichtet“, erzählt die Unzmarkterin, die seit neun Jahren auch „Nah&Frisch“ in Stadl-Predlitz betreibt. Allerdings nicht mehr lange: Das Geschäft in Stadl wird sie übergeben, ab 1. August wird sie sich voll und ganz auf ihr neues Projekt in Oberzeiring konzentrieren. „Die Reaktionen der Leute sind sehr positiv“, erzählt Moser.



Und sie können sich auf eine Nahversorgerin freuen, die etwas von ihrem Geschäft versteht: Moser ist Siegerin des „Nah&Frisch Kaufleute-Wettbewerbs 2018/2019“ und wurde erst vor Kurzem mit einer Urkunde und einer vergoldeten Waage ausgezeichnet.



Bürgermeister Alois Mayer ist natürlich ebenfalls froh, dass nun Bewohner und Kurgäste wieder eine Einkaufsmöglichkeit haben: „Nicht nur ich bin begeistert, der ganze Ort ist begeistert.“



Geöffnet hat das Geschäft Montag bis Freitag von 7.30 bis 18 Uhr und an Samstagen von 7.30 bis 12 Uhr