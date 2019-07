Kleine Zeitung +

Hoher Steg Neuer Klettersteig eröffnet in Stadl-Predlitz

Am Freitag wird in Stadl-Predlitz der erste Klettersteig des Bezirkes Murau feierlich eröffnet. Rund 60.000 Euro wurden in den 400 Meter langen Weg investiert.