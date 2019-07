Facebook

Im September wird Verena Klicnik 15, davor startet sie bei Olympia © Alfred Taucher

Im September feiert Verena Klicnik nicht nur ihren 15. Geburtstag, sondern startet nach ihrem neunten Schuljahr an der HTL Zeltweg auch ihre Berufsausbildung als Lehrling der Zerspanungstechnik in der Voest Alpine. Vorher kommt die talentierte Radsportlerin aus Zeltweg aber in Baku (Aserbaidschan) anlässlich der 15. Europäischen Olympischen Jugendspiele (EYOF) noch in ihrer Sportart zu Olympiaehren: