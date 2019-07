Facebook

Das LKH Murtal, Standort Judenburg © Toni Muhr

Den Startschuss für zwei Projekte am Judenburger Spital hat der Kages-Vorstand gegeben: Bis März 2021 sollen ein neuer Hochleistungs-Computertomograf sowie die Modernisierung der Instrumentensterilisation für noch mehr Patienten- und Personalsicherheit sorgen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf knapp 3,6 Millionen Euro.

Für die beiden Kages-Vorstände Karlheinz Tscheliessnigg und Ernst Fartek bedeutet die Umsetzung der Vorhaben eine erfreuliche Weiterentwicklung: „Mit der Verlegung des CT-Standortes in unmittelbare Nähe zur Ambulanz und zum Schockraum verkürzen sich zahlreiche Wege. Dank der optimierten Sterilisierungsabläufe können künftig die Instrumente aus den Häusern Judenburg und Knittelfeld in ergonomischer Weise sterilisiert werden.“