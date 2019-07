Bei einem Streit zückte der 18-Jährige aus dem Bezirk Murtal plötzlich eine Schreckschusspistole und den Baseballschläger, in seinem Auto fanden die Beamten weitere illegale Waffen.

Auch ein Butterflymesser wurde gefunden (Sujetbild) © (c) dpa/dpaweb (Ingo Wagner)

Nach einem Raufhandel und gefährlichen Drohungen in der Nacht auf Freitag wurden bei einem 18-jährigen Verdächtigen mehrere verbotene Waffen sichergestellt. Kurz nach Mitternacht gerieten mehrere Personen in der Knittelfelder Wiener Straße in Streit, die Ursache ist ungeklärt. Zwei Verdächtige bedrohten ihre Kontrahenten plötzlich mit einer Schreckschusspistole und einem Baseballschläger, der mit Stacheldraht umwickelt war.