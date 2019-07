Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Auf 1400 bis 1700 Meter Seehöhe wird gearbeitet © Alpenverein

Fleißig gearbeitet wird diese Woche am Knittelfelder Hausberg: Sechs Freiwillige aus Österreich und Deutschland pflanzen am Steinplan 300 Bäume auf einer Fläche von rund zweieinhalb Hektar. „Durch Windwürfe sind in den letzten Jahren Auflichtungen des Waldes entstanden“, erklärt Projektleiter Hans Anton Liebfahrt von der Bezirksforstinspektion Murtal. Um den Wald für künftige Klimaveränderungen zu rüsten, setzt man nun auf Tannen, Zirben, Bergahorn und Lärchen.