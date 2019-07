Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mit zwei Trophäen kehrten die Segler in ihr Vereinshaus zurück: Wolfgang Babinsky, David Lang, Heimo Reicher, Robert Neumann © Alfred Taucher

Segeln ist das Eine, schnell Segeln mit der richtigen Segeleinstellung und perfekten Manövern das Andere“, so Skipper Wolfgang Babinsky, der mit seinem Team auf eine perfekte Segelregatta zurückblickt. Die Crew des „Aichfeld Nautik Clubs“ holte bei der anspruchsvollen Gebirgsseglercup-Regatta in Kroatien vier Siege bei fünf Wettfahrten und war somit eine Klasse für sich.



Entsprechend groß ist der Jubel bei Wolfgang Babinsky (Seckau), Heimo Reicher (Co-Skipper/St. Peter ob Judenburg), Nikola Zuber (Steuermann/Zagreb), Christoph Schasching (Taktik, Segeltrimm/Vöcklabruck) und David Lang aus Leoben. Veranstalter dieser Hochseeregatta war der „Yacht Club Austria“.



Die Segler freuen sich nicht nur über den Regattasieg, sondern auch über den Titel „schnellste Crew der Steiermark“. Dafür gab es einen Wanderpokal des Landeshauptmanns. Beide Trophäen haben im Vereinslokal in der Burg in Spielberg einen Ehrenplatz erhalten. Und eines steht für die Segler jetzt schon fest: „Im nächsten Jahr streben wir eine erfolgreiche Titelverteidigung an!“