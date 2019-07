Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Flugshow Airpower wird rund 300.000 Gäste locken © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ M. Oberlaender)

Die Formel 1 erwies sich heuer bereits als echter Publikumsmagnet, die Motorradweltmeisterschaft am Red Bull Ring und die Flugshow Airpower in Zeltweg werden ihr in Sachen Anziehungskraft in nichts nachstehen. Mit rund 210.000 Besuchern am Rennwochenende knackte die MotoGP 2018 alle Rekorde, auch heuer ist das Interesse ungebrochen.