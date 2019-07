Kleine Zeitung +

Einsatz in Mehrfamilienhaus Knittelfelder Feuerwehrmänner verhinderten Großbrand

In einem Mehrfamilienwohnhaus in Knittelfeld brach am Donnerstagnachmittag (11. Juli) ein Feuer aus. Durch das rasche Eingreifen der Feuerwehren Knittelfeld und Apfelberg konnte die Ausbreitung des Brandes verhindert werden.