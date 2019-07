Facebook

"Waren nie gegen Fahrverbote": Zanger © (c) Parlamentsdirektion/Thomas Jantzen

Viel Zuspruch erntet die SPÖ für ihren Vorstoß in Sachen LKW-Fahrverbote am Triebener Tauern und am Gaberl (wir berichteten). Zustimmung in der Sache kommt auch von der FPÖ. Ursprünglich hatten die Sozialdemokraten ÖVP wie FPÖ mangelnde Unterstützung vorgeworfen, da in einer Abstimmung im Vorstand des Regionalmanagements Obersteiermark West (ROW) mit Ausnahme von Hermann Hartleb (ÖVP) alle blauen und schwarzen Mandatare einen entsprechenden Antrag ablehnten.