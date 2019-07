Frühwerte waren in der Obersteiermark meist einstellig, elf Grad hatte es in Graz. Heute zeigt sich wenigstens die Sonne wieder länger.

Blick von oben auf Großlobming © Bettina Oberrainer

Keine zehn Tage ist es her, da wurde das Formel-1-Rennen am Red-Bull-Ring in Spielberg zu einer Hitzeschlacht. Mittwochfrüh brauchte man im Aichfeld hingegen Jacken und Pullover: Mit 5,6 Grad gehörte Zeltweg zu den kältesten Messstationen der Zamg österreichweit, nur im Tiroler Tannheim (5,3) wurde im Tal eine noch tiefere Temperatur gemessen. Seckau mit 6 Grad war auch nicht gerade heimelig warm.