Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Feuerwehren Sachendorf und Knittelfeld wurden am Mittwoch (3. Juli) zu einem spektakulären Einsatz gerufen. © Thomas Zeiler

Ein schwerer Unfall ereignete sich am Mittwoch (3. Juli) auf der L 515 in Sachendorf. Ein Lkw-Lenker, der in Richtung Gaal unterwegs war, verlor gegen 15.20 Uhr auf Höhe des Golfplatzes die Kontrolle über sein tonnenschweres Fahrzeug, kam von der Straße ab und durchstieß ein Brückengeländer am Ingeringbach.