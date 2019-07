Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Johann Straner, hier am Tag des Urteils im Jahr 2017 © APA/ERWIN SCHERIAU

Im März 2017 wurde der ehemalige Fohnsdorfer Bürgermeister Johann Straner zu zwei Jahren und zehn Monaten unbedingt verurteilt, und zwar wegen Amtsmissbrauches und Untreue. Letzten Endes sind davon 21 Monate übrig geblieben, davon sieben unbedingt.

Doch der Reihe nach: Straner legte nach dem vieldiskutierten Urteil 2017 Berufung und Nichtigkeitsbeschwerde ein. In der Zwischenzeit bestätigte der OGH, dass rund um nicht eingenommene Lustbarkeitsabgaben von einem Kino ein Schaden von 620.000 Euro entstanden ist (Amtsmissbrauch). Und im Zusammenhang mit einem sogenannten Gestellungsvertrag mit den ÖBB sei der Straftatbestand der Untreue erfüllt, bestätigte der OGH. Der Gemeinde sei hier ein Schaden von 180.000 Euro entstanden, weil die Gemeinde Geld für Straner zahlte, das die ÖBB dann wiederum als Gehalt an ihn überwies (Straner war ja ÖBB-Bediensteter). Der Gesamtschaden beträgt also 800.000 Euro, der derzeit in der Gemeinde auch wegen möglicher Rückforderungen diskutiert wird.

Am Mittwoch kam es beim Landesgericht Leoben zu einer Verhandlung, bei der noch ein Punkt Thema war: Darlehensaufnahmen, die Johann Straner ohne Gemeinderatsbeschluss und aufsichtsbehördliche Genehmigung durchgeführt hatte. Hier geht es um insgesamt 604.000 Euro an vorzeitiger Annuitätentilgung und 400.000 Euro, die die Gemeinde ohne Beschlüsse an die Therme überwiesen hat. Angeklagt war der Straftatbestand der Untreue, Straner wurde davon freigesprochen, deshalb wurde das Strafausmaß gegenüber dem Urteil von 2017, also zwei Jahre und zehn Monate unbedingt, reduziert.

Straner wurde am Mittwoch nach zweieinhalbstündiger Verhandlung zu 21 Monaten Haft verurteilt, davon sieben unbedingt. Der Fohnsdorfer nahm das Urteil an. Der Staatsanwalt hat nun drei Tage Zeit zu entscheiden, ob er ein Rechtsmittel ergreift.

Für Verteidiger Dieter Neger von der Neger/Ulm Rechtsanwälte GmbH ist das Urteil ein Erfolg: "Die jahrelange Beharrlichkeit der Verteidigung hat sich gelohnt. Nach Korrektur des Ersturteils, das meinen Mandanten des Amtsmissbrauchs schuldig gesprochen hatte, hat der Schöffensenats des Landesgerichtes Leoben nun ein rechtskonformes, angemessenes Urteil gefällt und die Verteidigung meines Mandanten vollinhaltlich bestätigt!"