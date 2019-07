Beach findet Stadt"Beach findet Stadt": Karibikstimmung in der Judenburger Innenstadt

Facebook

Schülerturnier bei "Beach findet Stadt" Event in Judenburg ©

Wer in den letzten Tagen in der Judenburger Innenstadt unterwegs war, staunte nicht schlecht. Mitten auf dem Judenburger Hauptplatz wurde tonnenweise Sand aufgeschüttet und die Fläche in einen großen Strandsportplatz verwandelt. Schüler der Murtaler Schulen treten auf diesem sandigen Spielfeld im Boccia, Volley- oder Fußball gegeneindander an.