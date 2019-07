Facebook

Bürgermeister Hannes Dolleschall erreicht seinen abtrünnigen Gemeinderat nicht mehr © Josef Fröhlich

Die Gemeinderatswahlen Anfang 2020 werfen ihre Schatten voraus, in den Ortsparteien wird fleißig über Listen nachgedacht. So auch in der Judenburger SPÖ, wo es deswegen einen ersten Wirbel gibt.

Nach der jüngsten Sitzung des Stadtparteivorstandes kündigte Gemeinderat Fabian Schaufler in einem Mail an Bürgermeister Hannes Dolleschall und den gesamten Stadtparteivorstand an, sein Mandat mit sofortiger Wirkung niederzulegen.