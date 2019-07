Facebook

Heute Montag (1. Juli) gilt akute Gewitterwarnung für das Murtal © dpa/Martin Schutt

Vereinzelte Gewitterzellen sind bereits zu Mittag über die Turracher Höhe und die Niederen Tauern hinweggezogen, den ganzen Montagnachmittag und -abend muss nun mit Unwettern in den Bezirken Murau und Murtal gerechnet werden. "Gewitter können heute in der Region lokal durchaus heftig ausfallen", erklärt Zamg-Meteorologe Christian Pehsl. In den Abendstunden seien zudem Hagelschauer zu befürchten.

Verantwortlich sind laut dem Experten kühlere Luftströmungen aus Tirol und Bayern, die in diesen Stunden auf die aufgeheizten Luftmassen in der Region treffen. "Wir haben in Zeltweg zurzeit noch mehr als 30 Grad, in Murau sind es trotz Bewölkung immerhin noch mehr als 25 Grad", erklärt Pehsl.

Morgen sei sogar schon am späteren Vormittag mit Gewittern zu rechnen, "da die kühle Luft nach Süden weiterzieht", so Pehsl. Die Temperaturen dürften sich in den kommenden Tagen rund um die 25-Grad-Marke einpendeln.