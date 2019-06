Der Dachstuhl eines Nebengebäudes bei Knittelfeld stand in Vollbrand. Feuerwehren verhinderten, dass Flammen auf Wohnhäuser übergreifen.

Der Dachstuhl stand in Vollbrand © Thomas Zeiler

Großeinsatz am Freitag Abend für die Feuerwehren Knittelfeld, Apfelberg, Kobenz, Feistritz, Seckau und St. Marein. Am Stadtrand von Knittelfeld, nahe des Penny-Marktes, geriet gegen 21.25 Uhr aus bisher ungeklärter Ursache der Dachstuhl eines Nebengebäudes in Brand. 99 Mann mit 14 Fahrzeugen trafen nur wenige Minuten nach dem Notruf bei dem im Vollbrand stehenden Dachstuhl ein.