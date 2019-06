Facebook

Markus Ellersdorfer, Bibiane Puhl, Josef Bärnthaler und Gerald Schmid (von links) © Michaela Egger

Rund 2300 bis 2500 Tonnen Klärschlamm fallen in der Knittelfelder Kläranlage bei der Abwasserreinigung jährlich an. „Die Entsorgungskosten pro Tonne liegen bei 80 Euro“, so Bürgermeister Gerald Schmid. Sprich: Die Entsorgung ist teuer. Eine mögliche Senkung der Kosten ist aber nur ein Grund, warum man sich in Knittelfeld seit Jahren intensiv mit dem Thema auseinandersetzt (wir berichteten).



Im Klärschlamm befinden sich wertvolle Inhaltsstoffe – Technologien für die Rückgewinnung dieser Wertstoffe (Phosphor und Stickstoff) werden erforscht und optimiert. Dazu wurde eine Pilotanlage installiert, die von der Montanuniversität Leoben betrieben wird. Zudem wird direkt in einem Labor an der Uni gearbeitet.



„Es gibt international Bestrebungen, um den Phosphor aus Klärschlamm zu nutzen“, so Projektleiter Markus Ellersdorfer von der Montanuniversität. Phosphor steht laut Ellersdorfer nur begrenzt zur Verfügung. Um eine Standortstudie kümmert sich die „Energieagentur Obersteiermark GmbH“, denn das Projekt soll über Knittelfeld hinausgehen.



Projektträger ist die „Regionalmanagement Obersteiermark West GmbH“. Geschäftsführerin Bibiane Puhl: „Es ist ein Leitprojekt für die Region und wir sind guter Dinge, dass die Forschungstätigkeiten greifen werden.“



Entsprechend wird am 19. und 20. September zu einem Symposium zum Thema „Regionale Wertschöpfung durch innovative Klärschlammverwertung“ mit nationalen und internationalen Experten geladen, bei der die Ergebnisse aus der Forschung vorgestellt werden.



Im Mittelpunkt werden die nachhaltige Nutzung von Klärschlamm und die damit verbundene Erzeugung umweltfreundlicher Energien stehen.



Aktuell wird Klärschlamm übrigens unter anderem im Landschaftsbau und als Ersatzbrennstoff in Industrieanlagen verwendet.