Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Präsentation der Knittelfelder "Music Nights" und anderer Veranstaltungen © Präsentation der Knittelfelder "Music Nights" und anderer Veranstaltungen

Livemusik an lauen Sommerabenden hat in Knittelfeld mittlerweile Tradition: Bereits zum 15. Mal wird in der Innenstadt zu den „Music Nights“ geladen. Gestartet wird am 4. Juli mit einem Konzert der „SchwoazStoaner“ auf dem Hauptplatz. Danach geht es bis 5. September wie gewohnt weiter: In unterschiedlichen Lokalen der Stadt sorgen an Donnerstagen insgesamt 40 Bands für Stimmung.



Für jeden Geschmack – von Rock über Pop und Schlager bis Volksmusik – sollte etwas dabei sein. Tourismuschef René Liebminger hatte bei der Programmpräsentation am 24. Juni auch Neues zu verkünden: Bei allen "Music Nights" gibt es für die Besucher erstmals Kulinarisches - unter anderem mexikanische Kost aus dem Food-Truck „Mama's Tacos“.



Apropos Essen: Am 6. und 7. Juli können am Kapuzinerplatz wieder Speisen aus aller Welt beim „European Street Food Festival“ genossen werden. Im Vorjahr fand das kulinarische Festival zum ersten Mal in Knittelfeld statt. Laut Liebminger lockte die Veranstaltung damals 20.000 Besucher an.



Auf viele Gäste hofft man natürlich auch, wenn die „Iron Road for Children“ in Knittelfeld Station macht. Dabei handelt es sich um ein großes Biker-, Vespa- und US-Car-Treffen zugunsten kranker Kinder. Rund 150 Fahrzeuge können am 6. Juli am Hauptplatz bestaunt werden.