17-Jährige bog in Weißkirchen in die B 77 ein und krachte gegen einen Motorradfahrer. Der 60-Jährige stürzte und wurde verletzt ins Spital geflogen.

Der verletzte Motorradfahrer wurde vom C 12 ins Spital gebracht © Juergen Fuchs

Die Serie schwerer Motorradunfälle in der Steiermark reißt nicht ab. Nachdem am Freitagvormittag auf der Teichalmstraße ein Biker gegen einen Kleinlaster geprallt war, krachte es am Nachmittag auf der B 77 im Murtal. Gegen 15.30 Uhr lenkte eine 17-Jährige im Ortsgebiet von Weißkirchen einen Pkw auf der Gemeindestraße Raiffeisengasse und wollte in die B 77 einbiegen. Laut Polizei übersah sie dabei einen Motorradfahrer, der gerade auf der Bundesstraße unterwegs war.