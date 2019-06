Stadl an der Mur

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mit Rettungsbooten wurde am Fronleichnamstag nach dem 91-Jährigen gesucht © Haselmann

Seit Mittwochnachmittag ein 91-Jähriger in Stadl an der Mur (Bezirk Murau) aus einem Seniorenheim abgängig. Eine große Suchaktion, die Mittwochnacht abgebrochen werden musste, wurde am Donnerstag fortgesetzt.

Um 17 Uhr wurde die Suchaktion aber laut Wolfgang Autischer von der Polizeiinspektion Stadl an der Mur aber abermals abgebrochen: "Wir waren zwei Tag mit Wasserrettung, Hundebrigade und sogar mit Hubschraubern im Einsatz. Es gibt hier im Ort keinen Fleck mehr, den wir nicht abgesucht haben."

Angehörige gaben ein Bild des Gesuchten frei, in der Hoffnung, Hinweise durch die Bevölkerung zu erhalten.

Der 91-Jähriger wurde zuletzt am Mittwoch in der Nähe der Murbrücke bei Stadl an der Mur gesehen © Privat

Was die Polizei bis jetzt weiß:

Der 91-Jährige ist seit Mittwoch, 14 Uhr abgängig.

Gegen 14.15 Uhr wurde er noch von Passanten auf der Murbrücke gesehen.

Als er nicht zum Abendessen erschien und eine Nachschau in den Räumlichkeiten des Seniorenheimes negativ verlief, verständigte die Heimleitung die Polizei.

Von 18 bis 22 Uhr fand eine ergebnislose Suchaktion statt, an der zahlreiche Einsatzkräfte von Feuerwehren, der Rettungshundebrigade, der Wasserrettung, des Roten Kreuzes und der Polizei beteiligt waren.

Die Suchaktion wurde am Donnerstag fortgesetzt um 17 Uhr aber ohne Ergebnis abgebrochen.

Der 91-Jährige ist 164 Zentimeter groß, 59 kg schwer und war unter anderem mit einer schwarzen Weste, einer dunklen Haube, mit Hausschuhen und einem Gehstock unterwegs.