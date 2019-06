An diesem Sonntag laden die Stadtgemeinde Oberwölz und die Kleine Zeitung zum Volkskulturfest „Bei uns dahoam“ ein.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Auch die Sonntagsmusi spielt am Sonntag in Oberwölz auf © KK

Nach dem großen Vorjahreserfolg in Hirschegg findet das „Bei uns dahoam“-Fest heuer in Oberwölz statt. Handwerk, Museen, Mundart, Kulinarik und Musik werden am Hauptplatz und beim Gasthof Graggober (Altes Amtshaus) dargeboten und zeigen, wie vielfältig und lebendig Volkskultur sein kann.