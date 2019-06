In einer Wohnung in Knittelfeld wurde am Mittwoch ein Mann tot aufgefunden. Sein Körper wies einige Schnitt-/Stichverletzungen auf. Das Landeskriminalamt ermittelt.

In diesem Haus kam es zur Bluttat © Raphael Ofner

In einer Wohnung in Knittelfeld ist am Mittwoch ein Mann tot aufgefunden worden. Der afghanische Staatsbürger wies offensichtliche Stich- und Schnittverletzungen auf. Die Polizei geht von einer Gewalttat aus. Sie dürfte sich bereits in den Nachtstunden ereignet haben. Die Spurensicherer sind am Tatort.