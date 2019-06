Freitagfrüh krachten vorerst unbekannte Täter mit einem Radlader gegen eine Bank in Möderbrugg (Pölstal) und versuchten, einen Bankomat zu stehlen. Ob sie Geld erbeuteten, ist noch unklar, die Fahndung läuft.

Die Bankfiliale wurde erheblich beschädigt © Privat

Mit brachialer Gewalt versuchten unbekannte Täter Freitagnacht in der Gemeinde Pölstal einen Bankomat zu stehlen.Zuvor entwendeten die Diebe von einem Betriebsgelände in Möderbrugg einen Pick-Up sowie einen Radlader und fuhren zu einem Geldinstitut, ebenfalls in Möderbrugg.