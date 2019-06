Facebook

Der frischgebackene Film-Staatsmeister Tobias Steiner (r.) © KK

Nach dem Landesmeistertitel holte der junge Knittelfelder

Filmemacher Tobias Steiner, er ist Mitglied des Filmklubs Kapfenberg, nun auch den Staatsmeistertitel. In Fieberbrunn wurde der Spielfilm „Lavendelgrün“ aus 57 Beiträgen zur Nummer eins gekürt. Ein weiterer Film Steiners, "Hammer it All", wurde für die Film-WM in den Niederlanden genannt.