Motorrad schlitterte nach Unfall bei Großlobming in den Wald und begann zu brennen. Der Fahrer wurde unbestimmten Grades verletzt.

Bei Sturz am Gaberl

Die Feuerwehr löschte das brennende Motorrad © Thomas Zeiler

Am Sonntag schockte ein schwerer Unfall auf der Soboth mit zwei Toten: Nach der Frontalkollision zweier Motorradfahrer hatten deren Zweiräder zu brennen begonnen. Am Pfingstmontag ging erneut ein Motorrad nach einem Unfall in Flammen auf.