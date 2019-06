Facebook

Der Wagen wurde mithilfe eines Krans von der Feuerwehr geborgen © FF Mürzzuschlag

Ein stark alkoholisieter Pkw-Lenker kam am Sonntag gegen 5.50 Uhr in einer langgezogenen Linkskurve mit dem Auto von der B23, der Lahnsattelstraße, in Mürzzuschlag ab. Der Wagen prallte gegen eine Böschung, schlitterte rund 80 Meter weiter, schleuderte zurück auf die Bundesstraße und kam nach weiteren 50 Metern neben der Fahrbahn zu stehen. Dabei durchschlug das Auto noch den Schranken eines Kraftwerks.