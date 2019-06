Nach einem Unfall in Murau musste am Freitagnachmittag die B96 gesperrt werden. Zwei Pkw warene kollidiert und eine 86-Jährige wurde schwer verletzt.

Für die Dauer der Aufräumarbeiten wurde die B96 im Bereich der Unfallstelle gesperrt © Stadtfeuerwehr Murau

Bei einem Verkehrsunfall in Murau wurden am Freitagnachmittag zwei Lenkerinnen verletzt. Die 86-Jährige aus dem Bezirk Murau dürfte auf der B96 beim Einbiegen die 31-jährige Pkw-Lenkerin übersehen haben. Die 31-Jährige prallte frontal gegen die linke Fahrzeugseite der 86-Jährigen, wobei an beiden Pkw Totalschaden entstanden sein dürfte.