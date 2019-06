Facebook

Das Rauchverbot in den Lokalen wird seit Jahren debattiert © (c) APA/HELMUT FOHRINGER (HELMUT FOHRINGER)

Die seit Jahren schwelende Debatte um ein generelles Rauchverbot in der Gastronomie spitzt sich aktuell wieder zu. Die ÖVP dürfte ihren Widerstand gegen das Rauchverbot in Lokalen aufgeben. Was heißt das für Gastronomen? Wir haben uns in den Bezirken Murau und Murtal umgehört. „Ich würde mich sogar freuen“, sagt etwa Franz Perschler vom gleichnamigen Gasthaus in Rattenberg bei Fohnsdorf. Derzeit ist in einem kleinen Teil des Restaurants – im Bereich der Ausschank – Rauchen erlaubt, Stüberl und Wintergarten sind rauchfrei. „Ich könnte auch so weiterleben, aber ein Rauchverbot wäre für uns problemlos möglich.“ Perschler befürchtet auch keine Umsatzeinbußen: „Ein paar Gäste wären vielleicht beleidigt, aber die kommen nach einigen Wochen wieder.“