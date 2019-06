Facebook

Der Wagen war 200 Meter abgestürzt © FF/Thomas Zeiler

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften rückte am Sonntag gegen 18.40 Uhr zu einem schweren Unfall aus, der schon eineinhalb Stunden zuvor passiert sein dürfte - doch zunächst hatte ihn niemand bemerkt: Eine Mitarbeiterin (26) war gegen 17 Uhr vom Gröndahlhaus in der Rachau aufgebrochen und wollte mit dem Auto über eine Forststraße hinunterfahren. Vermutlich von der Sonne geblendet, verlor sie nach rund 150 Metern Fahrt die Herrschaft über den Wagen, durchbrach eine hölzerene Leitschiene - der Pkw stürzte laut Polizei rund 200 Meter in die Tiefe. Etwa 20 bis 30 Meter, bevor er liegen blieb, wurde die Lenkerin aus dem Fahrzeug geschleudert.