Dramatische Szenen haben sich am Freitagnachmittag in Fohnsdorf abgespielt. Ein Pitbull hatte sich in einen Hund verbissen. Als ein Nachbar mehrfach versuchte, den kleineren Hund zu retten, wurde er gebissen und an der rechten Hand verletzt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Um den Hund zu retten, schlug der Fohnsdorfer 20 Mal auf den Pitbull ein - ohne Erfolg. Der Besen brach auseinander © Privat

"Beim Trennen der beiden Hunde ist eine Person verletzt worden", bestätigte die Polizei am Samstagvormittag der Kleinen Zeitung den Vorfall in Fohnsdorf. Als eine Frau mit ihrem angeleinten Hund an einem Grundstück vorbei ging, wurde die Tür des Hauses geöffnet. In diesem Moment stürmte ein Pitbull durch die Tür und fiel den Hund an. "Es war ein fürchterlicher Anblick. Wie eine Bestie biss der Pitbull auf den anderen Hund ein", schildert ein Augenzeuge, der von Frau und Sohn auf den Vorfall aufmerksam gemacht wurde. Der Pitbull verbiss sich derartig in den Hund, dass selbst eine ganze Ladung Pfefferspray ihn nicht stoppen konnte.