Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Gedenken an den früheren Bürgermeister Siegfried Schafarik im Rathaus © Marietta Wolf

Nach seinem tödlichen Unfall im Gleinalmtunnel wird der Knittelfelder Altbürgermeister Siegfried Schafarik am kommenden Mittwoch, 5. Juni, in der Stadtpfarrkirche feierlich verabschiedet. Die Zeremonie beginnt um 16 Uhr. Aufgebahrt wird der Leichnam am Dienstag, 4. Juni, ab 9 Uhr in der Aufbahrungshalle Knittelfeld sowie am Mittwoch ab 9 Uhr in der Stadtpfarrkirche Knittelfeld.