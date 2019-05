Facebook

Feuerwehrchef Erwin Grangl (r.) mit ausgezeichneten Kameraden und den Landtagsabgeordneten Gabriele Kolar, Liane Moitzi sowie Bürgermeister und Bundesrat Bruno Aschenbrenner (l.) © Thomas Zeiler

In St. Marein-Feistritz fand der erste Bereichsfeuerwehrtag des Bereichsfeuerwehrverband Knittelfeld statt. Vor den über 200 angetretenen Feuerwehrmännern ließ Bereichsfeuerwehrkommandant Landesbranddirektor-Stellvertreter Erwin Grangl das erste halbe Jahr Revue passieren und blickte gleichzeitig auf die kommenden Großveranstaltungen am Red Bull Ring in Spielberg. Aufgrund der perfekten Zusammenarbeit zwischen den Blaulichtorganisationen sieht Grangl der Formel 1 in knapp vier Wochen aus Sicht der Feuerwehr gelassen entgegen.