Schock in Oberzeiring: Lenker aus Niederösterreich, der auf der S 36 tödlich verunglückte, hatte gerade an NMS zu unterrichten begonnen.

Er war gerade auf dem Weg nach Hause. Auf Höhe Knittelfeld geriet der junge Lehrer auf die Gegenfahrbahn und krachte gegen einen Sattelschlepper © Feuerwehr/Thomas Zeiler

Ein tragisches Detail gibt es zu dem schweren Unfall, der am Montag im Baustellenbereich der S 36 zwischen Knittelfeld West und Knittelfeld Ost passiert ist. Jener 29-jährige Lenker, der dabei ums Leben gekommen ist, stammt aus dem Bezirk Neunkirchen in Niederösterreich, und er hatte einen engen Bezug zur Obersteiermark. Der junge Mann war seit Anfang April als Lehrer an der NMS in Oberzeiring beschäftigt. „Wir stehen noch alle unter Schock, können noch gar nicht fassen, was da passiert ist“, sagt Direktor Peter Steiner.