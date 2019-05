Facebook

© Embrave Photography

Seit 2007 wird bei den Crossfit Games jährlich der fitteste Athlet der Welt ermittelt. Österreicher hatte sich in den zwölf bisherigen Ausgaben der Crossfit-Weltmeisterschaft, die ab 29. Juli in den USA ausgetragen wird, keiner qualifiziert. Heuer sind gleich drei dabei. Chris Körner und Vanessa Maria Wagner treten jeweils in der Allgemeinen Klasse an, der Grazer Elias Simbürger bei den 14- bis 15-Jährigen. Erst seit eineinhalb Jahren betreibt der 15-Jährige, der in Oberzeiring aufgewachsen ist, Crossfit – ein Kraft- und Ausdauersport gepaart mit Geschicklichkeitsübungen. Begonnen hat alles mit Netflix: Der Schüler der Sportmittelschule Brucknerstraße hat eine Dokumentation über den Trendsport gesehen. Eine Box, so werden die Fitnessstudios genannt, war mit „Murstadt“ in Liebenau gleich gefunden.