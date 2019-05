Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

1100 Notschlafplätze gibt es in der Steiermark, keine im Murtal oder Murau © (c) APA/GEORG HOCHMUTH

Hohe Wellen schlug unser Bericht über einen kurzfristig obdachlos gewordenen Mann, der in der Gemeinde Gaal tagelang in Kapellen schlief. Die nächste Notschlafstelle für das Murtal befindet sich in Leoben, weitere in Liezen, Klagenfurt und Graz. Oft fehlen allerdings die finanziellen Mittel, um diese Strecken bewältigen zu können, kritisieren Experten.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.