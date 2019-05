Obdachloser Mann schlief in Gaal tagelang in Kapellen. Ruf nach Notschlafstellen im oberen Murtal wird nun wieder laut, es scheitert an der Finanzierung.

Notschlafstellen gibt es etwa in Leoben, Graz oder Klagenfurt (Bild) © Kleine Zeitung Helmuth Weichselbraun

Für Empörung sorgt im Murtal aktuell der Fall eines Mannes, der aufgrund einer kurzfristigen Obdachlosigkeit mehrere Tage durch die Gemeinde Gaal geirrt ist. „Der Mann hat zunächst in der Kapelle beim Schloss Wasserberg geschlafen“, berichtet ein Leser. Dort durfte er dann als Notlösung in ein Bügelzimmer einziehen. Vom Schloss Wasserberg wanderte der Mann weiter in Richtung der Maria-Loretto-Kapelle am Sommertörl, wo er weitere Tage übernachtete und von einem Bauern mit Essen versorgt wurde.

