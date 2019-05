Facebook

Künstlerin Angelika Fritz, am Bild mit Tochter Valentina © kk

Kunstinteressierten steht im oberen Murtal ein intensives Wochenende bevor: Zahlreiche Ausstellungen locken, so etwa am Sonntag, 26. Mai, der „Tag der offenen Tür“ der freischaffenden bildenden Künstler. Aus dem Bezirk Murau nehmen Keramikkünstlerin Angelika Fritz (Kirchgasse 2 in Teufenbach), das „Hirt-Haus“ rund um Rudolf Hirt, Angelika Hirt-Thomsen und Maren Hirt (Dr. Schalling-Gasse 1 in Scheifling) sowie die Holzkünstler Hans und Marga Leitner (St. Peter am Kammersberg 183) teil.

