Der umtriebige Dosen-Milliardär hat in Österreich ein Sport- und Gastronomie-Imperium aufgebaut und mischt auch in der Medienlandschaft kräftig mit.

Weltgewandt und trotzdem heimatverbunden: Didi Mateschitz © APA/Techt

Im Vorjahr verkaufte Red Bull weltweit 6,79 Milliarden Dosen, so viele wie nie zuvor. Doch Firmengründer Dietrich Mateschitz hat um den Getränkekonzern herum längst ein Sport-, Medien-, Immobilien- und Gastronomie-Imperium aufgebaut - und in der Obersteiermark einem ganzen Tal zu neuen Impulsen verholfen. Am 20. Mai feiert der Selfmade-Milliardär und reichste Österreicher seinen 75. Geburtstag.