Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

In Obdach (Bild) und Oberwölz werden die Soldaten geschult © Sarah Ruckhofer

Im Falle einer Unwetterkatastrophe zählt jede Minute: Kommt es zu enormen Regenfällen und drohen Bäche über die Ufer zu treten, steht die steirische Lawinen- und Wildbachverbauung rund um die Uhr im Dauereinsatz. Drei bis fünf Mann braucht es im Schnitt, um eine Bachverbauung zu organisieren. "Wir suchen nun nach Möglichkeiten, die Wildbachverbauung von Seiten des Bundesheeres so zu unterstützen, dass bei Hangverbauungen nur mehr ein Fachmann vor Ort sein muss", erklärte Oberst Christian Fiedler am Mittwoch im Rahmen es Pressetermins in Obdach. Am sogenannten Hagenbauerbach in Obdach und am Schöttelbach in Oberwölz werden diese Woche vier Unteroffiziere des Bundesheeres entsprechend geschult, um im Ernstfall selbstständig agieren zu können.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.