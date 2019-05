Kleine Zeitung +

Von Lungau bis Radkersburg 29. Tour de Mur soll mehr als 1300 Radfahrer anlocken

Details zur 29. Tour de Mur wurden am Dienstag in Fohnsdorf präsentiert. Ende Juni radeln wieder mehr als 1300 Hobbysportler in drei Etappen durch die Steiermark, im Mittelpunkt steht heuer der kulinarische Genuss.