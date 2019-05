Kritik an „Fragestunden“ von ÖVP-Kandidatin Simone Schmiedtbauer in Schulen. ÖVP überlegt nun Absage einer weiteren Diskussion.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

ÖVP-Spitzenkandidatin Simone Schmiedtbauer hat morgen ihren nächsten Schulauftritt im Bezirk Murau © Ballguide/Großschädl

Mit Lukas Mandl und Othmar Karas haben zwei EU-Abgeordnete viel diskutierte Solo-Auftritte an Schulen absolviert. Mit Simone Schmiedtbauer taucht nun die steirische ÖVP-Spitzenkandidatin in Schulen auf. Dieser Tage etwa an der Handelsakademie mit Sportschwerpunkt in Schladming. Der Besuch war als offene EU-Diskussion angekündigt. Gegangen sei es eher um Lebensgeschichte und Ansichten von Schmiedtbauer, berichten Schüler, und weiter: „Nach einer Stunde war der Vortrag vorbei, wir sind alle ein wenig ratlos dagesessen.“