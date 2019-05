Mit "Lavendelgrün"Er gewann die Landesmeisterschaften der Filmschaffenden

Facebook

Landesmeister: Tobias Steiner (21) aus Knittelfeld © KK

Es musste ein junger Knittelfelder kommen, um den größten Erfolg in der 62-jährigen Geschichte des Filmklubs Kapfenberg zu fixieren: Bei den Landesmeisterschaften der Filmschaffenden in Leibnitz holte Tobias Steiner mit seinem Spielfilm „Lavendelgrün“ den Landesmeistertitel in die Obersteiermark. Und fast im Vorbeigehen heimste Steiner auch noch den ersten Jugendpreis und einen Sonderpreis für filmische Gestaltung ein.



Die Begeisterung für das Medium Film reicht beim frischgebackenen Landesmeister bis in die früheste Kindheit zurück. Fernsehen und Kino haben in ihm diese Leidenschaft zunächst entfacht. Schon als Volksschüler war er am Film interessiert. Damals war es vor allem die technische Seite, die ihn faszinierte. Im Laufe der Jahre ist dann das Filmen selbst immer stärker zum Tragen gekommen.