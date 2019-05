Facebook

Traktor (Archivbild) © Jürgen Fuchs

In eine Landmaschinenfirma in Weißkirchen brachen in den letzten Tagen unbekannte Täter ein. Sie hatten sich dabei auf einen Bauteil spezialisiert: Von den dort abgestellten Traktoren wurden sechs mechanische und sieben hydraulische Oberlenker gestohlen. Wert: mehrere Tausend Euro.