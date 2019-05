Beim Sänger- und Musikantentreffen in Gaal brachten die Mitwirkenden das Frühjahr in die Herzen der Besucher.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Chorleiterin Burgi Müller begrüßt das Publikum © Hubert Kargl

Seit Anfang Februar hat der Volksliedchor Gaal unter Chorleiterin Burgi Müller auf dieses Ereignis hingeprobt: das „Steirische Sänger- und Musikantentreffen“, das am Wochenende im randvollen Festsaal der Volksschule Gaal über die Bühne ging. Moderator Karl Lenz vom ORF Steiermark feierte dabei seine hundertste Moderation in dieser beliebten Reihe, die diesmal unter dem Motto „Fruahjohrszeit, i hob die gern“ stattfand. Zumindest in den Herzen der Gäste war es für zweieinhalb Stunden "Fruahjohr", denn draußen war es regnerisch und bitterkalt.