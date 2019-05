Facebook

Diese Decke kaufte eine Weststeirerin um 2900 Euro © Privat

Auf ein unlauteres Geschäft soll eine Pensionistin aus der Weststeiermark hereingefallen sein: Das berichtet zumindest ihr Enkel. Die Frau leidet nach einer Operation an Schmerzen. Zu Wochenbeginn hat ihr ein Vertreter bei einem Hausbesuch eine Tierfelldecke verkauft. „Der Mann hat ihr versprochen, damit werde es ihr spätestens in zwei bis drei Wochen besser gehen“, schildert der Enkel, der weitere potenzielle Kunden vor dem teuren Kauf bewahren will.

