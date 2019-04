Facebook

Lebenshilfe-Geschäftsführer Jörg Neumann und Obfrau Sandra Rinofner präsentierten das Konzept mit musikalischer Unterstützung von „Bergfex“ © Sarah Ruckhofer

Musik verbindet – unter diesem Motto veranstaltet die Lebenshilfe Region Judenburg heuer erstmals ein Benefiz-Konzert. „Die Idee wurde schon zu Ostern 2018 geboren“, verrät Obfrau Sandra Rinofner. „Unsere Werkstätte Kohlplatz in Weißkirchen bietet eine so schöne Kulisse, da dachten wir uns, da müssen wir uns etwas einfallen lassen.“ Mehr als ein Jahr Planung liegen hinter dem Team der Lebenshilfe, am Montag wurden die Ergebnisse präsentiert: Am 1. August lädt man zum ersten „Benefiz-Open-Air“.

