Der Unfall passierte mit einem Quad (Sujetfoto) © Fotolia/Krüger

Mehrere Quads waren am Samstag bei einem Ausflug in einem Waldstück bei Oberwölz unterwegs. Die Gruppe fuhr auf einer Schotterstraße in Raiming, als es gegen 18.30 Uhr zu einem Unfall kam: Ein 50-jähriger Quadfahrer aus dem Bezirk Weiz wollte über die Schulter zu seiner mitfahrenden Frau (50) schauen, dabei kam das Fahrzeug in einer leichten Linkskurve nach rechts auf die Hangböschung, überschlug sich und kam auf dem Paar zu liegen. Der Lenker und seine Mitahrerin wurden unbestimmten Grades verletzt.