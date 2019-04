Katharina Moritz ist als Chefin des Abfallwirtschaftsverbandes Knittelfeld für die Entsorgung in acht Gemeinden verantwortlich – und absolviert nebenbei noch ein Studium.

Mitten im Altstoffsammelzentrum (ASZ) in Spielberg: Geschäftsführerin Katharina Moritz (Mitte) mit der Montanuni-Praktikantin Lisa Tatschl, Wolfgang Pernusch, ASZ-Leiter Johann Korp und Michel Farcher (v. l.) © Josef Fröhlich

Mit Müllgebühren von rund 150 Euro jährlich für ein normales Einfamilienhaus gehört der Raum Knittelfeld zu den günstigsten in der Steiermark. Schon vor vielen Jahren haben sich acht Gemeinden im ehemaligen Bezirk Knittelfeld zu einem Verband zusammengeschlossen, der eine eigene Müllabfuhr und Altstoffsammelzentren in Spielberg-Pausendorf und in Knittelfeld betreibt.